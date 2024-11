Nach 0:2: Lautern erkämpft sich Punkt in Überzahl

Gegen Magdeburg liegen die Roten Teufel früh hinten, bleiben am Ende aber zum dritten Mal nacheinander ungeschlagen.

Trotz eines Zwei-Tore-Rückstandes hat sich der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga noch einen Punkt erkämpft. Die Lauterer kamen in ihrem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg zu einem 2:2 (1:2). Damit ist der FCK seit nunmehr drei Partien in Folge unbesiegt.