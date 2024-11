Reese zurück im Mannschaftstraining von Hertha BSC

Schlüsselspieler Fabian Reese ist in das Mannschaftstraining des Zweitligisten Hertha BSC zurückgekehrt. Wie der Verein mitteilte, trainierte der 26-Jährige am Dienstag erstmals nach viermonatiger Verletzungspause wieder mit dem Team.

Reese hatte sich im Juli im Testspiel bei Energie Cottbus (2:2) am Sprunggelenk schwer verletzt und sich einer Operation unterziehen müssen. In der vergangenen Saison hatte der Linksaußen in 35 Pflichtspielen 13 Treffer erzielt und 17 Tore vorbereitet.