Schalke 04 trifft Torwart-Entscheidung - Ex-Bayern-Keeper auf der Bank

Die neue Nummer eins im Tor des kriselnden Zweitligisten Schalke 04 steht fest: Trainer Kees van Wonderen wird in Zukunft auf Justin Heekeren als Stammtorhüter setzen.

„Gemeinsam mit Stephan Loboue habe ich die Torhüter heute in einem persönlichen Gespräch über unsere Entscheidung informiert: Justin Heekeren ist unsere Nummer eins, er genießt unser volles Vertrauen“, wird van Wonderen vom Verein auf X zitiert.

Schalke-Trainer erklärt Torhüter-Wahl

„Wir haben die Torhüter in den vergangenen Wochen nach verschiedenen Kriterien bewertet, die aus unserer Sicht wichtig sind: als allererstes die Leistung auf dem Platz, das Verhalten bei Kritik, die Rolle in der Mannschaft. Justin hat uns in der Summe überzeugt und die Nase vorn“, erklärte der niederländische Coach. Hoffmann habe die Entscheidung „sehr professionell aufgenommen“.