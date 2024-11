Sieg im Spitzenspiel: Paderborn bleibt Tabellenführer

Die Ostwestfalen können vorerst nicht von der Spitze verdrängt werden. In Elversberg kommen sie nach Rückstand zurück.

Die Ostwestfalen können vorerst nicht von der Spitze verdrängt werden. In Elversberg kommen sie nach Rückstand zurück.

Zweitliga-Tabellenführer SC Paderborn hat Platz eins im Fußball-Unterhaus erfolgreich verteidigt und den Angriff des aufmüpfigen Fußballzwergs SV Elversberg abgewehrt. Durch ein 3:1 (1:1) im Spitzenspiel an der Kaiserlinde verhinderte das Team von Lukas Kwasniok den erstmaligen Sprung an die Spitze für die SVE.

Muhammed Damar (27.) erzielte die Führung der lange harmlosen Gastgeber, Laurin Curda (45.+3), Koen Kostons (63.) und Calvin Brackelmann (80.) verwandelten die drohende zweite Saisonniederlage ihrer Mannschaft noch in einen Sieg. Die Paderborner blieben in den letzten fünf Ligaspielen unbesiegt, die SVE kassierte die zweite Niederlage in den letzten acht Spielen.