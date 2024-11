Sturm-Duo erlöst Schalke! Van Wonderen feiert Premierensieg

Der FC Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den lang ersehnten Befreiungsschlag geschafft. Kenan Karaman und Moussa Sylla stoppen den königsblauen Abwärtstrend, während Kees van Wonderen seinen ersten Sieg als S04-Trainer feiert.

Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den lang ersehnten Befreiungsschlag geschafft und damit die sportliche Krise vorerst entschärft. Im Kellerduell gewann S04 mit 2:0 (1:0) gegen Jahn Regensburg , Trainer Kees van Wonderen feierte nach vier Pflichtspielen ohne Sieg zum Start seiner Amtszeit den bitter benötigten ersten Dreier an der Seitenlinie.

Schalke hatte mal wieder eine turbulente Woche hinter sich: "Eurofighter" Youri Mulder wurde zum Sportdirektor ernannt, Justin Heekeren als Sieger des Torwart-Castings ausgerufen - und seit Donnerstag geisterte auch noch der Name Anthony Modeste um die Arena. Noch während des Spiels gab es aber eine Abfuhr des vereinslosen Franzosen.

Und die Gastgeber blieben tonangebend. Erst scheiterte Startelf-Rückkehrer Sylla noch freistehend an Jahn-Keeper Felix Gebhardt (35.), dann staubte er aber zu seinem siebten Saisontor ab.

„Ich rechne schon damit, dass wir die Kugel haben und das Spiel in die Hand nehmen werden“, sagte der gesperrte KSC-Coach Christian Eichner, der die Partie von der Tribüne aus verfolgen musste, kurz vor dem Anpfiff bei Sky . Für Eichner trug Assistent Zlatan Bajramovic die Verantwortung an der Seitenlinie.

Münster begann stark, entsprechend verbuchten die Gäste die erste gute Torchance. Joshua Mees konnte mit seinem Kopfball den Karlsruher Torwart Max Weiß aber nicht überwinden (11.). Vom KSC kam in der ersten halben Stunde offensiv sehr wenig. Die Führung durch das achte Saisontor von Siwsiwadse fiel mehr oder weniger aus dem Nichts.

Hannover in Elversberg chancenlos

Tabellenführer Hannover 96 ist zudem überraschend gestrauchelt. Die Niedersachsen verloren bei der SV Elversberg nach einer ganz schwachen Leistung 1:3 (0:2) und mussten nach zuletzt drei Siegen wieder eine Niederlage einstecken. Hannover verpasste damit die Möglichkeit, sich nach dem Remis zwischen den Verfolgern Fortuna Düsseldorf und SC Paderborn (1:1) an der Spitze abzusetzen.

Ausschlaggebend für Hannovers vierte Saisonpleite war eine indiskutable erste Halbzeit der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl. Erstmals seit neun Monaten kassierte 96 wieder mehr als zwei Gegentore. Die beste Abwehr der 2. Liga, die in den elf Spielen zuvor lediglich sieben Treffer hatte hinnehmen müssen, war kaum wiederzuerkennen.

Vom Anpfiff an sah Hannover keinen Stich. 14:1 Torschüsse lautete die Statistik allein in der ersten Halbzeit. Auch nach der Pause war es weitgehend ein Spiel auf ein Tor, Keeper Ron-Robert Zieler verhinderte eine höhere Pleite. Als es schon zu spät schien, wachten die Gäste auf, Tresoldi (80.) traf zunächst per Kopf den Pfosten und auf Vorarbeit von Andreas Voglsammer zum 1:3.