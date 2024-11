2. Bundesliga: "Er weiß, dass er das nicht machen darf!"

Der Treffer von Nürnberger ging allerdings voll auf die Kappe von Monju Momuluh. Der 22-Jährige wollte den Ball im eigenen Sechzehner mit der Hacke an einen Mitspieler weiterleiten, was völlig misslang. Der Ball landete über Umwege bei Fynn Lakenmacher, der legte auf Nürnberger ab und der Treffer war nur noch reine Formsache. Momuluh dufte sich unmittelbar nach dem Gegentor bereits einige kritische Worte von seinen Kollegen anhören.

Darmstadt bestraft Hannover mit eiskalter Chancenverwertung

Bereits am Freitagabend war der SC Paderborn mit dem 3:2 gegen dem 1. FC Nürnberg an Hannover vorbeigezogen, Hannover fand am Samstag nicht die passende Antwort. Die formstarken Darmstädter verbessertem sich mit dem vierten Dreier in den letzten fünf Spielen in die obere Tabellenhälfte.