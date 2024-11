Terodde heizt Modeste-Gerüchte auf Schalke an

Der ehemalige Stürmer Simon Terodde hat die Gerüchte bei Schalke 04 über eine Verpflichtung von Anthony Modeste weiter angeheizt. „Es kam nur ein Lachsmiley, er wollte nichts rausrücken“, sagte Terodde in seiner Expertenrolle bei Sky über den Chatverlauf mit seinem früheren Mitspieler beim 1. FC Köln.

Die WAZ hatte am Samstag berichtet, dass am angeblichen Interesse der Schalker am derzeit vereinslosen Franzosen „etwas dran“ sei, zuvor hatte Sky berichtet. Modeste sei aber nur eine von mehreren Optionen.