1. FC Köln vermarktet sich ab 2026 wieder selbst

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln nimmt die eigene Vermarktung nach einem Vierteljahrhundert wieder selbst in die Hand. Das teilte der Klub am Donnerstag mit, das neue Modell greift ab dem 1. Juli 2026. Im Jahr 2001 hatte der FC die Vermarktungsrechte an IMG Deutschland vergeben, 2014 übernahm die Agentur Infront Germany. Dieser Vertrag endet im Sommer 2026.