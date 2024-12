2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 08.12.2024 • 10:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf geht mit einer beeindruckenden Bilanz gegen Eintracht Braunschweig in das heutige Duell. Die Rheinländer sind seit acht Zweitliga-Partien gegen die Niedersachsen ungeschlagen, mit vier Siegen und vier Unentschieden. Besonders zu Hause zeigt sich die Fortuna stark: In den letzten zehn Heimspielen gegen Braunschweig gab es nur eine Niederlage, die im März 2017 mit 1:2 endete. Trainer Daniel Thioune hat ebenfalls eine bemerkenswerte Bilanz gegen die Eintracht vorzuweisen. In sieben Duellen blieb er unbesiegt und feierte sechs Siege, mehr als gegen jeden anderen Verein im Profibereich.

{ "placeholderType": "MREC" }

Düsseldorf - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trotz der positiven Historie gegen Braunschweig steckt Fortuna Düsseldorf aktuell in einer Formkrise. Die Mannschaft blieb in den letzten fünf Zweitliga-Spielen sieglos, was die längste derartige Serie unter Trainer Daniel Thioune darstellt. Mit nur zwei Punkten aus den letzten fünf Partien ist die Fortuna das schwächste Team der Liga in diesem Zeitraum. Besonders die Heimspiele bereiten Sorgen: Nur ein Sieg aus sieben Heimspielen und insgesamt sechs Punkte bedeuten einen eingestellten Vereins-Negativrekord in der 2. Bundesliga.

Eintracht Braunschweigs Auswärtsschwäche

Eintracht Braunschweig hat in dieser Saison ebenfalls mit Schwierigkeiten zu kämpfen, insbesondere in der Fremde. Die Niedersachsen sind das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga, mit nur zwei Punkten aus den bisherigen Gastspielen. Seit neun Auswärtsspielen wartet die Eintracht auf einen Sieg, was die längste Serie unter den aktuellen Zweitligisten darstellt. In der vergangenen Saison gelang Braunschweig im achten Auswärtsspiel der erste Sieg – ein Hoffnungsschimmer für die Gäste, die heute in Düsseldorf antreten.

Spannende Schlussphasen garantiert

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Schlussphase des Spiels gelegt werden, denn Fortuna Düsseldorf hat in dieser Saison bereits zehn Tore in der Schlussviertelstunde erzielt – Ligahöchstwert. Fünf dieser Treffer fielen sogar erst ab der 90. Minute. Trotz dieser späten Tore lag die Fortuna in Heimspielen insgesamt nur 39 Minuten in Führung, ein Wert, der lediglich von Jahn Regensburg unterboten wird. Auch Eintracht Braunschweig hat auswärts kaum Führungsminuten gesammelt, was auf ein spannendes Ende der Partie hoffen lässt. Beide Teams zeichnen sich zudem durch ihre Zweikampfstärke aus, was dem Spiel zusätzliche Intensität verleihen dürfte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Fortuna Düsseldorf gegen None heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen None im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen None im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.