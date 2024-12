2. Bundesliga heute: Hannover - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag treffen Hannover 96 und Hertha BSC in der Heinz von Heiden-Arena aufeinander. Die beiden Traditionsvereine stehen sich zum 69. Mal im deutschen Profifußball gegenüber. Historisch gesehen hat Hertha BSC die Nase vorn, denn von den aktuellen Zweitligisten kassierte Hannover nur gegen Schalke 04 und den Hamburger SV mehr Pflichtspiel-Niederlagen als gegen die Berliner. Die 96er konnten lediglich eines der letzten neun Pflichtspiele gegen die „Alte Dame“ gewinnen, und zwar im Mai 2018 mit einem 3:1-Heimsieg in der Bundesliga.

Hannover 96 präsentiert sich in dieser Saison besonders heimstark. Mit 21 Punkten aus acht Heimspielen sind die Niedersachsen das heimstärkste Team der Liga. Die Mannschaft hat in jedem der letzten 23 Heimspiele in der 2. Bundesliga getroffen, was einen eingestellten Vereinsrekord darstellt. Besonders beeindruckend ist die Defensive bei Standardsituationen: Hannover kassierte ligaweit die wenigsten Gegentore nach ruhenden Bällen. Allerdings müssen die 96er heute auf Phil Neumann verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Neumann war bisher ein unverzichtbarer Bestandteil der Abwehr.





Hertha BSC: Schwächste Zweitliga-Saison seit Jahrzehnten

Schlüsselspieler und taktische Finessen

Hertha BSC erlebt derzeit eine schwierige Zweitliga-Saison. Mit nur 21 Punkten aus 16 Spielen spielt die Mannschaft ihre schwächste Saison seit 1995/96. Unter Trainer Cristian Fiél konnte Hertha nur eines der letzten sechs Zweitliga-Spiele gewinnen und droht nun, erstmals unter seiner Leitung drei Spiele in Folge zu verlieren. Besonders problematisch ist die Abwehrarbeit bei Standardsituationen, denn die Berliner kassierten die meisten Gegentore nach ruhenden Bällen in der Liga. Ein weiteres siegloses Spiel in Hannover würde zudem den schwächsten Start eines Hertha-Trainers in der 2. Bundesliga bedeuten.Ein Blick auf die Schlüsselspieler zeigt, dass Derry Scherhant für Hertha BSC besonders wichtig ist. In vier der letzten fünf Zweitliga-Spiele war er direkt an einem Tor beteiligt und ist mit fünf Saisontoren einer der Top-Torschützen der Berliner. Auf der anderen Seite wird Hannover versuchen, seine hohe Balleroberungsrate zu nutzen. Die 96er erobern den Ball im Schnitt 44,7 Meter vor dem eigenen Tor, was sie zu einem der aggressivsten Teams in der Liga macht. Beide Mannschaften werden versuchen, ihre taktischen Stärken auszuspielen, um die Partie für sich zu entscheiden.