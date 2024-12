2. Bundesliga heute: Köln - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Köln empfängt am heutigen Sonntag den 1. FC Nürnberg im RheinEnergieStadion. Die Historie der Begegnungen in der Bundesliga spricht klar für die Gäste aus Nürnberg: In den letzten zehn Aufeinandertreffen in der Liga gingen die Nürnberger achtmal als Sieger vom Platz. Die Kölner konnten lediglich zwei Siege verbuchen, beide im eigenen Stadion, zuletzt im April 2011 mit einem knappen 1:0-Erfolg. Diese Statistik könnte den Geißböcken als Motivation dienen, ihre Heimstärke erneut unter Beweis zu stellen.

Der 1. FC Köln geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Spiel. Die Mannschaft ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, davon sechs Siege und ein Unentschieden. In der 2. Bundesliga sind die Kölner seit fünf Spielen ungeschlagen und sammelten seit Anfang November die meisten Punkte in der Liga. Besonders auffällig ist die Offensivstärke der Geißböcke, die in dieser Saison noch in keinem Spiel ohne Torerfolg blieben und bereits 28 Treffer erzielten, mehr als in der gesamten vergangenen Bundesliga-Saison.





1. FC Nürnberg in der Krise

Spieler im Fokus: Stefanos Tzimas und Tim Lemperle

Der 1. FC Nürnberg hingegen befindet sich in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose ist seit sechs Spielen wettbewerbsübergreifend sieglos, was die längste Negativserie der Saison darstellt. In der 2. Bundesliga wartet der Club seit fünf Spielen auf einen Sieg. Besonders problematisch ist die Neigung, Führungen aus der Hand zu geben: In den letzten drei Spielen verspielte Nürnberg jeweils eine Führung und gab insgesamt elf Punkte nach Führungen ab, nur Köln und Darmstadt mehr.Im Fokus stehen heute zwei Spieler, die maßgeblich zum Erfolg ihrer Teams beitragen können. Auf Seiten der Nürnberger ist es Stefanos Tzimas, der mit sieben Toren und einem Assist in dieser Saison als Topscorer des Clubs glänzt. Bei den Kölnern fehlt Tim Lemperle verletzungsbedingt, dennoch bleibt seine bisherige Leistung mit acht Toren und vier Assists bemerkenswert. Die Geißböcke müssen heute ohne ihren treffsichersten Spieler auskommen, was die Aufgabe gegen die defensiv anfälligen Nürnberger nicht einfacher macht.