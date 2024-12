2. Bundesliga heute: Münster - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 07.12.2024 • 17:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstagabend um 20:30 Uhr kommt es im Preußenstadion zu einem besonderen Aufeinandertreffen: Preußen Münster empfängt den 1. FC Magdeburg. Beide Teams treffen erstmals in der 2. Bundesliga aufeinander, doch in der Vergangenheit standen sie sich bereits zehnmal in der Regionalliga Nord und der 3. Liga gegenüber.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der letzten gemeinsamen Saison 2019/20 der 3. Liga blieb Münster gegen Magdeburg ungeschlagen und konnte einen Heimsieg sowie ein Auswärtsremis verbuchen. Diese historische Bilanz könnte den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb geben, um sich gegen den aktuellen Tabellenstand zu behaupten.

Münster - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : sport1.de

: sport1.de Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Magdeburg reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz an: In der laufenden Zweitliga-Saison holten sie bereits 16 Punkte in der Fremde, was sie gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf an die Ligaspitze in dieser Kategorie bringt. Besonders im Fokus steht Mohammed El Hankouri, der zuletzt an zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen traf und bereits sechs direkte Torbeteiligungen aufweist. Auf der anderen Seite hat Preußen Münster in den letzten sechs Zweitliga-Spielen nur eine Niederlage hinnehmen müssen, allerdings haben sie nach 14 Spielen so wenige Punkte wie noch nie in ihrer Zweitliga-Geschichte.

Defensive Schwächen bei Standards Beide Mannschaften teilen eine Schwäche, die sie in dieser Saison plagt: Kopfball-Gegentore. Der 1. FC Magdeburg kassierte bereits sieben Gegentore per Kopf, während Preußen Münster sechs solcher Treffer hinnehmen musste. Diese Anfälligkeit könnte im heutigen Spiel entscheidend werden, insbesondere bei Standardsituationen. Magdeburgs letzte Begegnung gegen Hertha BSC offenbarte diese Schwäche deutlich, als zwei der drei Gegentore per Kopf erzielt wurden. Münster wird versuchen, diese Schwachstelle auszunutzen, um ihre Heimbilanz zu verbessern. Beide Mannschaften teilen eine Schwäche, die sie in dieser Saison plagt: Kopfball-Gegentore. Der 1. FC Magdeburg kassierte bereits sieben Gegentore per Kopf, während Preußen Münster sechs solcher Treffer hinnehmen musste. Diese Anfälligkeit könnte im heutigen Spiel entscheidend werden, insbesondere bei Standardsituationen. Magdeburgs letzte Begegnung gegen Hertha BSC offenbarte diese Schwäche deutlich, als zwei der drei Gegentore per Kopf erzielt wurden. Münster wird versuchen, diese Schwachstelle auszunutzen, um ihre Heimbilanz zu verbessern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Spielstil und taktische Ausrichtung

Der 1. FC Magdeburg zeichnet sich durch einen dominanten Spielstil mit durchschnittlich 57 Prozent Ballbesitz aus, was den Liga-Höchstwert darstellt. Dem gegenüber steht Preußen Münster, das mit nur 40 Prozent Ballbesitz zu den defensiv ausgerichteten Teams der Liga gehört. Magdeburgs Fähigkeit, das Spiel zu kontrollieren, wird gegen Münster, das bisher noch kein Tor in der Anfangsviertelstunde erzielen konnte, von Vorteil sein. Zudem setzt Magdeburg auf schnelle Vertikalangriffe, von denen sie bereits 31 in dieser Saison verzeichneten – ein geteilter Liga-Höchstwert. Münster hingegen wird versuchen, mit einer kompakten Defensive und gezielten Kontern zu agieren.

Wird Preußen Münster gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen FCM im TV & Stream übertragen?

{ "placeholderType": "MREC" }

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Preußen Münster gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Preußen Münster gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

{ "placeholderType": "MREC" }