2. Bundesliga heute: Nürnberg - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 01.12.2024 • 10:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg trifft heute im Max-Morlock-Stadion auf Fortuna Düsseldorf. In der Historie der 2. Bundesliga trafen die beiden Teams bereits 20 Mal aufeinander, wobei der Club mit neun Siegen die Nase vorn hat. Nur gegen den SV Sandhausen konnte Nürnberg in der 2. Liga häufiger gewinnen. Allerdings hat Düsseldorf die letzten beiden Begegnungen für sich entschieden, darunter ein beeindruckender 5:0-Auswärtssieg vor fast genau einem Jahr. Diese Niederlage war eine der höchsten, die der FCN in der 2. Liga je hinnehmen musste.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nürnberg - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Teams gehen mit einer Durststrecke in die Partie. Der 1. FC Nürnberg ist seit drei Spielen sieglos und musste zuletzt eine knappe 2:3-Niederlage in Paderborn hinnehmen. Diese Serie ist die längste ohne Sieg für den Club in der laufenden Saison. Auch Fortuna Düsseldorf kämpft mit einer Formkrise und ist seit vier Spielen ohne Sieg. Die Fortuna hat in den letzten vier Spieltagen lediglich einen Punkt geholt, nachdem sie zuvor die Tabelle mit 20 Punkten aus neun Spielen angeführt hatte.

Offensive Stärken und defensive Schwächen

Nürnberg stellt mit 26 Toren eine der besten Offensiven der Liga und überzeugt mit einer Schussgenauigkeit von 60 Prozent, die Ligaspitze ist. Die Chancenverwertung von 20 Prozent wird nur vom Karlsruher SC übertroffen. Auf der anderen Seite hat der Club jedoch bereits zwölf Gegentore vor heimischer Kulisse kassiert, was auf defensive Schwächen hindeutet. Fortuna Düsseldorf hingegen hat in dieser Saison bereits neun Tore in der Schlussviertelstunde erzielt, was Ligahöchstwert ist. Die letzten 30 Minuten könnten also entscheidend werden, da Nürnberg in diesem Zeitraum ebenfalls viele Treffer erzielt.

Spieler im Fokus: Vincent Vermeij und Stefanos Tzimas

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Vincent Vermeij von Fortuna Düsseldorf, der in der vergangenen Saison fünf Tore gegen den 1. FC Nürnberg erzielte. In der aktuellen Spielzeit hat er jedoch erst ein Tor in acht Spielen erzielt. Auf Seiten der Nürnberger ist Stefanos Tzimas der Mann der Stunde. Der Grieche traf zuletzt beim 2:3 in Paderborn und hat in dieser Saison bereits sechs Tore erzielt, davon allerdings nur zwei im heimischen Stadion. Beide Spieler könnten heute den Unterschied machen, wenn sie ihre Form finden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur {channel_link}!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand {highlights_link} in Videoclips erleben.