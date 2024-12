2. Bundesliga heute: Ulm - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 01.12.2024 • 10:30 Uhr Der SSV Ulm 1846 empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Donaustadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag kommt es im Donaustadion zu einem besonderen Aufeinandertreffen: Der SSV Ulm 1846 empfängt die SpVgg Greuther Fürth. Es ist das erste Pflichtspiel der beiden Teams seit dem 11. Februar 2001. In der eingleisigen 2. Bundesliga ist es das fünfte Duell, wobei die Ulmer bisher noch keinen Sieg gegen das Kleeblatt verbuchen konnten. Zwei Unentschieden und zwei Niederlagen stehen für die Spatzen zu Buche. Für Ulm-Trainer Thomas Wörle ist es zudem ein emotionales Wiedersehen, da er von 2008 bis 2010 selbst das Trikot der Fürther trug und in der Saison 2008/09 zwölf Zweitligapartien für die Franken absolvierte.

Ulm - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Beide Mannschaften haben in der aktuellen Saison mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Der SSV Ulm steht mit nur elf Punkten aus 13 Spielen auf einem enttäuschenden Tabellenplatz und hat mit lediglich zwölf erzielten Toren seine bislang schwächste Zweitligasaison. Auch Greuther Fürth kann mit 13 Punkten aus 13 Spielen nicht zufrieden sein, es ist ihre drittschwächste Saisonleistung in der eingleisigen 2. Bundesliga. Besonders auffällig ist die Defensive der Fürther, die in dieser Spielzeit die meisten gegnerischen Torabschlüsse zulässt.

Ulm als schwächstes Heimteam der Liga

Der SSV Ulm hat in dieser Saison große Probleme, seine Heimspiele erfolgreich zu gestalten. Mit nur vier Punkten aus den ersten sechs Heimspielen sind die Spatzen das schwächste Heimteam der Liga. Dies stellt einen negativen Vereinsrekord dar, denn in vorherigen Spielzeiten hatten sie zu diesem Zeitpunkt stets mehr Punkte auf dem Konto. Besonders bitter ist, dass Ulm bereits neun Punkte nach Führungen im eigenen Stadion verspielt hat, was ligaweit den Höchstwert darstellt.

Greuther Fürth auf der Suche nach Stabilität

Die SpVgg Greuther Fürth befindet sich ebenfalls in einer schwierigen Phase. Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen in der Liga sucht das Team von Trainer Jan Siewert nach Stabilität. Seit dem 6. Spieltag hat kein anderes Team so viele Niederlagen kassiert wie die Kleeblätter. Auffällig ist auch, dass Fürth in Spielen, in denen sie in Rückstand geraten, kaum Punkte holt. In sieben solchen Partien gelang ihnen nur ein einziger Punktgewinn. Heute treffen sie auf den dritten Aufsteiger der Saison, nachdem sie bereits gegen Preußen Münster und Jahn Regensburg Siege einfahren konnten. Ob ihnen dies auch gegen Ulm gelingt, bleibt abzuwarten.

Wird SSV Ulm 1846 gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ULM gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SSV Ulm 1846 gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Ulm 1846 gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

