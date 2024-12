2. Bundesliga: Unerwartetes Profi-Comeback bei Hertha

So füllte Fiél den Kader am Dienstag neben Spielern aus der eigenen Jugend auch mit einer echten Überraschung auf: Änis Ben-Hatira . Der 36-jährige Routinier bekam aufgrund der Verletztenmisere noch einmal die Chance, sich bei Herthas Profis zu zeigen. „Ist ja wie früher, man sieht kaum einen Unterschied“, scherzte der Mittelfeldspieler nach dem Training.

Ben-Hatiras irre Odyssee

Feiert Ben-Hatira auch sein Pflichtspiel-Comeback?

Ob es Ben-Hatira am Sonntag beim Gastspiel in Hannover (ab 13:30 Uhr im LIVETICKER) sogar in den Kader schafft? „Werden wir sehen, abwarten“, antwortete er laut der Bild auf eine entsprechende Frage. Seine bislang letzte Partie für Herthas Profis spielte er am 3. Mai 2015, bei einem 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach.