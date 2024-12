2. Liga: Elversberg erstmals Tabellenführer

Die SV Elversberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga erstmals in der Vereinsgeschichte die Tabellenführung übernommen. Durch ein 3:0 (0:0) bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig lösten die Saarländer den SC Paderborn an der Spitze ab. Fisnik Asllani (62., 79.) sorgte per Doppelpack für den Erfolg. Maurice Neubauer (90.+1) setzte den Schlusspunkt.