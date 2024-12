Anfang sauer: "In der 2. Liga nichts zu suchen"

Trainer Markus Anfang ist mit seiner Mannschaft nach der höchsten Saisonniederlage des 1. FC Kaiserslautern hart ins Gericht gegangen. "Wenn du dich so anstellst, so verteidigst, hast du in der 2. Liga nichts zu suchen", sagte der Coach nach dem 1:5 (0:2) bei Darmstadt 98 bei Sky: "Wir sind nicht am Mann, verteidigen nix - da musst du dich nicht wundern."