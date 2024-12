Dank Siwsiwadse: Effizienter KSC stürmt Zweitligaspitze

Der Georgier ist als Vorbereiter und Torschütze in Paderborn der Matchwinner.

Angeführt vom überragenden Toptorschützen Budu Siwsiwadse und dank gnadenloser Effizienz ist der Karlsruher SC an die Spitze der 2. Liga gestürmt. Der Georgier erzielte beim glücklichen 2:1 (2:1) der Badener beim SC Paderborn seinen zwölften Saisontreffer und legte zur Führung auf.

Damit steht der KSC zumindest vorübergehend auf Rang eins, am Sonntag können Kaiserslautern oder Köln im direkten Duell und Hannover aber noch vorbeiziehen. Sebastian Jung (16.) und Siwsiwadse (35.) brachten die Gäste in Front. Raphael Obermair (45., Foulelfmeter) verkürzte, konnte das dritte Paderborn-Spiel ohne Sieg in Serie aber nicht verhindern.