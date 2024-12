Furiose Fortuna bannt Heimfluch und beendet Negativserie

Dawid Kownacki (4./11.) und Isak Johannesson (8.) brachten die Gastgeber bereits in der Anfangsphase auf Kurs, erneut Johannesson (70.) und Dzenan Pejcinovic (87.) erhöhten nach der Pause. Es war der erst zweite Heimsieg in der laufenden Saison für die Fortuna, die auch vor eigenem Publikum in den vorherigen fünf Spielen nicht gewonnen hatte. Das Braunschweiger Team von Coach Daniel Scherning befindet sich als 15. in akuter Abstiegsgefahr.

Innerhalb von 6:32 Minuten sorgte Thiounes Team am Sonntagnachmittag für klare Verhältnisse. In den vorherigen fünf Partien waren die Düsseldorfer stets in Rückstand geraten, nun traf Kownacki erst mit dem Fuß und dann per Kopf, zwischenzeitlich hatte Johannesson nach einer schönen Kombination das 2:0 erzielt. Braunschweig kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe.