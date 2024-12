HSV: Polzin auch gegen Darmstadt auf der Bank

Zweite Chance für den Interims-Coach: Merlin Polzin (34) wird auch am Sonntag ( 13.30 Uhr im LIVETICKER ) gegen Darmstadt 98 als verantwortlicher Trainer auf der Bank des Zweitligisten Hamburger SV sitzen.

„Ich habe bei der Mannschaft eine Befreiung gemerkt. Wir wollen diesen Schwung bis zum Wochenende nicht unterbrechen“, sagte HSV-Vorstandschef Stefan Kuntz laut der Hamburger Morgenpost am Montag und kündigte an: „Merlin wird mit seinem Team auch das Heimspiel machen.“

HSV siegt mit Polzin auf der Bank

Polzin betreute den HSV bereits nach der Trennung von Steffen Baumgart am Sonntag beim 3:1 gegen den Karlsruher SC, durch die drei Punkte verbesserte sich der Traditionsklub auf Platz zwei in der Tabelle. Vor dem Spiel hatten verschiedene Medien übereinstimmend berichtet, Bruno Labbadia sei der Favorit auf den Trainerposten an der Elbe.