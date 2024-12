HSV verpasst Sprung auf Platz zwei bei Polzins Heimpremiere

Zweites Spiel, erster kleinerer Rückschlag für Merlin Polzin: Der Hamburger SV hat bei der Heimpremiere des Interimscoaches den Sprung auf Platz zwei verpasst. Die Hanseaten trennten sich am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga 2:2 (2:1) von Darmstadt 98. Polzin, der im Rennen um eine Festanstellung als Chefcoach ist, konnte nur bedingt weitere Argumente für sich sammeln.

Ransford Königsdörffer (10.) und Adam Karabec (45.) trafen in einer abwechslungsreichen Partie auf Augenhöhe für den HSV. Die Gäste ließen sich nicht beirren und kamen durch Aleksandar Vukotic (33.) und Killian Corredor (63.) zweimal zum Ausgleich.

Die ersten Minuten gehörten Darmstadt. Die Hessen drängten die Gastgeber in die eigene Hälfte und waren durch Isac Lidberg nah dran am Führungstreffer. Der Schwede ließ HSV-Verteidiger Miro Muheim aussteigen und knallte den Ball aus spitzem Winkel an den Pfosten (8.). Fast im Gegenzug trafen die Hausherren nach feinem Pass von Jean-Luc Dompe und spielten fortan selbstbewusster nach vorne.