Club siegt dank Freistoß-Trick

Der 1. FC Nürnberg hat seine Sieglos-Serie beendet und Miroslav Klose einen versöhnlichen Jahresabschluss beschert. Der Club setzte sich im Krisengipfel gegen den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig mit 1:0 (0:0) durch und feierte nach sieben vergeblichen Versuchen endlich wieder einen Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga . Die Niedersachsen stecken dagegen nach nur einem Sieg aus den letzten neun Partien weiter im Tabellenkeller fest.

Stefanos Tzimas entschied mit seinem Tor (49.) das Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder. Nürnberg mit Rio-Weltmeister Klose auf der Trainerbank setzte sich ins Mittelfeld ab. Braunschweig, das auf einem Abstiegsplatz überwintert, musste nach der Gelb-Roten Karte gegen Christian Conteh (59.) mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl spielen.

Tzimas schaltet nach Freistoß schnell

Die erste klare Chance hatte Tzimas, der nach einem Braunschweiger Fehler und starkem Solo nur knapp das Tor verfehlte (40.). Wenig später scheiterte Julian Justvan an Eintracht-Torhüter Marko Johansson (44.), ebenso wie Tzimas (45.+3). Der Club schaffte es nicht, seine Überlegenheit in der ersten Hälfte in eine Führung umzumünzen.