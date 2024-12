Köln trauert um Ex-Vizepräsident Worms

Der 1. FC Köln trauert um seinen ehemaligen Vizepräsidenten Bernhard Worms. Am Samstag starb der Pulheimer im Alter von 94 Jahren.

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln trauert um seinen ehemaligen Vizepräsidenten Bernhard Worms. Der gebürtige Stommelner starb am vergangenen Samstag im Alter von 94 Jahren in Pulheim, wie der Klub am ersten Weihnachtstag mitteilte.