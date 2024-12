Nach bitterem Pokalaus: Hertha verliert auch in Fürth

Nach dem Last-Minute-K.o. in Köln erwischt die Hertha einen Start nach Maß, verliert aber anschließend erneut den Faden.

Hertha BSC hat nach dem Pokalaus in der 2. Fußball-Bundesliga die nächste bittere Pleite hinnehmen müssen. Die Berliner verloren nach dem Last-Minute-K.o. in Köln (1:2 n.V.) am Samstag bei der kriselnden SpVgg Greuther Fürth mit 1:2 (1:1). Fürths Noel Futkeu (38./55.) bog die frühe Führung durch Offensivjuwel Ibrahim Maza (5.) noch um.