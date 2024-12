Paderborn lässt in Magdeburg Punkte liegen

Zweitligist SC Paderborn hat im Kampf um den Aufstieg wichtige Punkte liegen gelassen. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok kam beim 1. FC Magdeburg nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und muss deshalb im weiteren Verlauf des Spieltags um die Tabellenspitze bangen. Der SCM wartet durch das Remis auch im achten Spiel im eigenen Stadion auf den ersten Heimsieg in dieser Saison. Philipp Hercher brachte das Team von Trainer Christian Titz in Führung (57.), kurz darauf glich der Ex-Magdeburger Raphael Obermair per Foulelfmeter aus (69.).