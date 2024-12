Schalke klärt wichtige Personalie - Youri Mulder als "starkes und geschätztes Gesicht"

„In den vergangenen Wochen hat Youri die Abläufe im und rund um das Profileistungszentrum gezielt hinterfragt, angepasst und verbessert“, sagte der Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann dazu in einer Pressemitteilung der Knappen. „Neben seinem fußballerischen Sachverstand und seiner Erfahrung im Profifußball bringt er seine positive Energie ein, die uns innerhalb des Vereins und nach außen sehr guttut. Youri ist in der Öffentlichkeit ein starkes und geschätztes Gesicht des FC Schalke 04.“

„Eurofighter“ Mulder holte 1997 den UEFA-Cup

Schalke 04: Wann kommt ein neuer Sportvorstand?

Durch die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Mulder gewinnen die Schalker weitere Zeit. Der Aufsichtsrat hat nun beschlossen, künftig wieder mit einem Sportvorstand zu arbeiten, „um klare Hierarchien im Sport zu schaffen und Aufgaben stärker abzugrenzen“, hieß es in der Mitteilung weiter. „Dass Youri nun bis zum Saisonende Direktor Profifußball bleibt, ist in doppelter Hinsicht wichtig“, sagte Hefer: „Zum einen leistet er sehr wertvolle Arbeit, mit der er dem Team in der aktuellen Situation weiterhilft. Zum anderen können wir so einen guten Übergang zum neuen Vorstand sicherstellen.“