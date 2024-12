Schlusslicht Regensburg beendet Darmstadts Serie

Kai Pröger (65.) und Noah Ganaus (90.+1) erzielten die Treffer für den Jahn, der nach nur einem Punkt aus den vorherigen fünf Spielen mal wieder ein Erfolgserlebnis verbuchte. Kai Klefisch konnte für Darmstadt, das den Anschluss an die Tabellenspitze verpasste, in der Nachspielzeit nur noch verkürzen (90.+3).

Auch ohne den verletzten Torjäger Isac Lidberg übernahm Darmstadt wie erwartet die Kontrolle, jedoch hielt Regensburg mutig dagegen. So kamen die Gäste in einer ereignisarmen Partie kaum zu nennenswerten Chancen. Die beste hatte in der ersten Halbzeit Fraser Hornby (35.), der jedoch an Jahn-Torwart Felix Gebhardt scheiterte.