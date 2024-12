Van Wonderen: Schalker Aufwärtstrend "noch fragil"

Vor dem letzten Spiel des Jahres beim Spitzenreiter Elversberg will der Niederländer noch nicht nach oben schauen.

Mit starken Leistungen gegen die Spitzenteams SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf hat sich Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga ein bisschen von der Abstiegszone abgesetzt, doch nach oben will Trainer Kees van Wonderen noch nicht schauen. „Es gibt etwas Sonne, aber es ist noch kein Sommer“, sagte der Niederländer vor dem Spiel zum Jahresabschluss beim überraschenden Tabellenführer SV Elversberg am Freitag (18.30 Uhr/Sky).