2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Fortuna Düsseldorf empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 : In den bisherigen 17 Zweitliga-Duellen der beiden Teams gab es noch nie ein Unentschieden, elf dieser Begegnungen konnte Düsseldorf für sich entscheiden.

Besonders bemerkenswert ist die Heimstärke der Fortunen gegen die Lilien: Die letzten sechs Heimspiele gegen Darmstadt wurden allesamt gewonnen. Der letzte Auswärtssieg der Darmstädter in Düsseldorf liegt bereits 37 Jahre zurück, datiert aus dem Jahr 1988. Diese Serie spricht klar für die Gastgeber, die auch heute auf ihre Heimstärke setzen werden.

Düsseldorf - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

Fortuna Düsseldorf muss im heutigen Spiel auf den jungen Außenbahnspieler Tim Rossmann verzichten, der wegen einer Gelb-Roten Karte aus dem letzten Spiel gegen den 1. FC Magdeburg gesperrt ist. Interessanterweise scheint das Fehlen von Rossmann der Mannschaft statistisch gesehen nicht zu schaden: In den sechs Spielen ohne ihn in der Startelf holte Düsseldorf durchschnittlich mehr Punkte (1,8) als mit ihm (1,4).

Florian Kohfeldts Einfluss auf den SV Darmstadt 98

Seit Florian Kohfeldt das Traineramt beim SV Darmstadt 98 übernommen hat, zeigt die Mannschaft eine bemerkenswerte Leistungssteigerung. In den 13 Zweitligaspielen unter Kohfeldt sammelten die Lilien 23 Punkte und gehören damit zu den formstärksten Teams der Liga. Zuletzt endete allerdings eine Serie von neun Spielen ohne Niederlage mit einer 1:2-Niederlage in Regensburg.

Darmstadt stellt mit 36 Toren die zweitbeste Offensive der Liga, übertrifft dabei deutlich den Expected Goals-Wert. Dies zeigt die Effizienz der Mannschaft im Abschluss, die auch heute in Düsseldorf gefragt sein wird, um die historische Auswärtsschwäche zu überwinden.

Offensivstarke Begegnung erwartet

Mit Fortuna Düsseldorf und dem SV Darmstadt 98 treffen heute zwei der offensivstärksten Teams der Liga aufeinander. Beide Mannschaften gehören zu den drei Teams mit den meisten Toren in der laufenden Saison. Während Darmstadt mit 36 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga stellt, hat Düsseldorf mit Ísak Bergmann Jóhannesson einen Spieler in Topform, der in den letzten vier Spielen vier Tore erzielte.