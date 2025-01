2. Bundesliga heute: Hamburg - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 18.01.2025 • 17:30 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV geht mit einer beeindruckenden Bilanz gegen den 1. FC Köln in das heutige Duell im Volksparkstadion. In den letzten acht Pflichtspielen gegen die Geißböcke verloren die Rothosen nur einmal, und das war im Januar 2018 in der Bundesliga. In der 2. Bundesliga ist der HSV sogar noch ungeschlagen gegen Köln, mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Diese Serie möchte der HSV heute Abend fortsetzen, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hamburg - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : sport1.de

: sport1.de Liveticker: SPORT1

Ein entscheidender Faktor für den Hamburger SV könnte erneut Davie Selke sein. Der Stürmer erzielte am letzten Spieltag seine Saisontore neun und zehn und hat damit bereits elf Treffer in 19 Pflichtspielen für den HSV auf dem Konto. Besonders gefährlich ist Selke bei Kopfbällen, von denen er in dieser Saison bereits sechs in Tore ummünzen konnte – mehr als jeder andere Spieler in der Liga. Gegen seinen Ex-Klub Köln wird Selke besonders motiviert sein, seine beeindruckende Form fortzusetzen.

1. FC Köln als Herbstmeister und Auswärtsmacht

Der 1. FC Köln reist als frischgebackener Herbstmeister nach Hamburg und hat dabei eine beeindruckende Serie im Gepäck. Die Domstädter sind seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und gewannen zuletzt vier Auswärtsspiele in Folge ohne Gegentor – ein neuer Vereinsrekord. Diese Stabilität in der Defensive wird auch im Volksparkstadion gefragt sein, um die starke Offensive des HSV in Schach zu halten. Zudem hat Köln in den letzten 22 Pflichtspielen immer getroffen, was die längste aktive Trefferserie aller Vereine in den drei deutschen Profiligen darstellt.

Offensivpower trifft auf defensive Stabilität

Mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln treffen heute die beiden Teams mit den meisten Expected Goals dieser Zweitliga-Saison aufeinander. Der HSV übertraf seine zu erwartenden Tore um 6,8 und stellt damit den drittbesten Wert der Liga, während die Kölner ihre Expected Goals um vier Tore unterboten. Diese Diskrepanz zeigt, dass der HSV seine Chancen effizienter nutzt, während Köln auf eine starke Defensive setzt. Ein besonderes Augenmerk wird auf Ransford Königsdörffer liegen, der im Hinspiel gegen Köln einen Doppelpack erzielte und nur noch ein Tor benötigt, um seine persönliche Bestmarke aus der letzten Saison einzustellen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Hamburger SV gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.