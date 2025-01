2. Bundesliga heute: Köln - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Köln geht mit einer beeindruckenden Heimserie in das Duell gegen die SV 07 Elversberg. Die Geißböcke sind seit fünf Heimspielen ungeschlagen und konnten dabei vier Siege einfahren.

Besonders bemerkenswert ist, dass der FC in jedem seiner letzten zwölf Heimspiele mindestens ein Tor erzielte. Diese Heimstärke wollen die Kölner nutzen, um nach der knappen 0:1-Niederlage gegen den HSV zum Rückrundenauftakt wieder in die Erfolgsspur zu finden. Damion Downs, der sechs seiner sieben Saisontore im RheinEnergieStadion erzielte, könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Köln - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die SV 07 Elversberg steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn die Defensive der Saarländer zeigte sich zuletzt anfällig. Mit neun Gegentoren in den letzten beiden Spielen stellt Elversberg die schwächste Abwehr der vergangenen Zweitliga-Spieltage.

Dennoch hat die SVE auswärts eine starke Bilanz vorzuweisen: Die letzten beiden Auswärtsspiele wurden zu null gewonnen. Ein dritter Auswärtssieg in Folge wäre ein Novum für die Elversberger in der 2. Bundesliga, und sie könnten erstmals drei Gastspiele in Serie ohne Gegentor beenden.