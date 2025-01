2. Bundesliga heute: Münster - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 13 Uhr empfängt der SC Preußen Münster die SpVgg Greuther Fürth im Preußenstadion. Es ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Profifußball. Das Hinspiel am ersten Spieltag dieser Zweitliga-Saison konnten die Fürther mit 3:1 für sich entscheiden.

Allerdings haben die Kleeblätter in der eingleisigen 2. Liga noch nie die ersten beiden Spiele gegen einen aktuellen Zweitligisten gewonnen. Für Preußen Münster bietet sich also die Chance, diese Serie fortzusetzen und vor heimischem Publikum wichtige Punkte zu sammeln.

Münster - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein Spieler, der bei Preußen Münster besonders im Fokus steht, ist Joshua Mees. Der Offensivspieler erzielte vier der sieben Heimtore seines Vereins in dieser Zweitliga-Saison und war auch im Hinspiel gegen Fürth erfolgreich. Gegen keinen anderen Verein traf Mees im Unterhaus so oft wie gegen die SpVgg Greuther Fürth, insgesamt viermal.

Formkurve und Statistik im Fokus

Defensive Stabilität als Schlüssel zum Erfolg

Ein interessanter Aspekt dieser Begegnung ist die defensive Stabilität beider Mannschaften. Preußen Münster hat in der laufenden Zweitligasaison nur 197 Schüsse zugelassen, was den niedrigsten Wert der Liga darstellt. Greuther Fürth hingegen ließ 252 gegnerische Schüsse zu, was auf Schwächen in der Defensive hindeutet.