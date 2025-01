2. Bundesliga heute: Schalke - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Schalke 04 empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 empfängt heute den 1. FC Nürnberg in der Veltins-Arena, und die Gastgeber können auf eine beeindruckende Heimbilanz gegen die Franken zurückblicken. Seit September 1993 hat Schalke kein Pflichtspiel mehr zu Hause gegen Nürnberg verloren.

In den letzten 16 Begegnungen in Gelsenkirchen feierten die Königsblauen 13 Siege und drei Unentschieden. Besonders bemerkenswert ist, dass Schalke die letzten sechs Heimspiele gegen den Club allesamt gewann und dabei insgesamt 20 Tore erzielte. Diese Statistik dürfte den Schalkern Selbstvertrauen geben, um ihre Heimschwäche in dieser Saison zu überwinden.