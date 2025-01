Bei Verona nur Reservist: Kaiserslautern holt Alidou

Alidou stand seit Sommer 2022 in Frankfurt unter Vertrag, konnte sich bei der SGE aber nicht dauerhaft durchsetzen. Nach einer Leihstation beim 1. FC Köln in der Saison 2023/24 sollte der ehemalige DFB-Juniorennationalspieler in dieser Spielzeit in Verona Spielpraxis sammeln. Bei den Italienern kam Alidou allerdings nur zu drei Kurzeinsätzen in der Serie A.