Bis Saisonende: Hannover leiht Ex-Schalker Matondo

Hannover 96 hat für den Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga in der Offensive noch einmal nachgerüstet. Wie der aktuelle Tabellenfünfte des Unterhauses am Donnerstag mitteilte, wechselt der 24 Jahre alte walisische Nationalspieler und ehemalige Schalker Rabbi Matondo auf Leihbasis bis Saisonende vom schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers zu den Niedersachsen.