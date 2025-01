2. Liga: Erfolgreiches Breitenreiter-Comeback! Hannover auf Platz zwei

Nach sechs Jahren steht der ehemalige Aufstiegstrainer wieder bei 96 an der Seitenlinie und gewinnt in Regensburg.

André Breitenreiter hat nach 2183 Tagen ein erfolgreiches Comeback als Trainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 gegeben. Der ehemalige Spieler und Aufstiegscoach startete mit einem 1:0 (1:0)-Arbeitssieg beim Tabellenletzten Jahn Regensburg in sein drittes Engagement bei den Niedersachsen. Zumindest für eine Nacht steht Hannover wieder auf einem Aufstiegsplatz - dort, wo der Rückkehrer die Saison beenden soll.

Hannover springt in der Tabelle

"Druck verspüre ich überhaupt nicht", sagte Breitenreiter, der 1992 als Spieler mit 96 den DFB-Pokal gewonnen und den Klub 2017 als Trainer in die Bundesliga geführt hatte, vor dem Anpfiff bei Sky und versprach mehr Offensive: "Wir wollen schneller nach vorne Spielen, mehr Torchancen kreieren und mehr Tore schießen." Vor der Winterpause hatten die Niedersachsen nur einen Sieg in den letzten sechs Spielen verbucht, was Stefan Leitl kurz nach Weihnachten überraschend den Job gekostet hatte.