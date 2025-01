KSC findet Zivzivadze-Ersatz

Der 24-Jährige kehrt auf Leihbasis vom Erstligisten 1. FC Heidenheim zurück, nachdem er bereits in der Saison 2022/23 als Leihprofi für die Badener gespielt hatte. Damals erzielte er in 32 Pflichtspielen zehn Tore und legte neun weitere auf.

KSC setzt auf Kaufmann als Soforthilfe

Die auf Rang zwei liegenden Karlsruher starten am Sonntag (13.30 Uhr im LIVETICKER) in Nürnberg in die Rückrunde.