Ex-Schalke-Boss: Entscheidung im Fall Tönnies gefallen!

Fall Tönnies ein Tiefpunkt der Pandemie

Tönnies spricht offen über Anschuldigungen

Die Anschuldigungen gingen ihm lange nah - das wurde kürzlich deutlich. Bei der Bühnenshow „Doppelpass on Tour“ mit Thomas Helmer und Mario Basler in der Stadthalle Rheda-Wiedenbrück Anfang November befand sich der 68-Jährige im Publikum und hob zu einer fast sechsminütigen Rede an, als ihn Basler auf seine Zeit bei seinem Ex-Verein ansprach. Er setzte sich gegen Kritik an seiner Amtsführung und den Zuständen in seiner Fleischfabrik zur Wehr.