HSV: Selke und Jatta erfolgreich operiert

Die Angreifer Davie Selke und Bakery Jatta vom Hamburger SV sind nach ihren Verletzungen erfolgreich operiert worden. Der Fußball-Zweitligist teilte dies am Dienstag mit, die Behandlungen fanden im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf statt. Beide Spieler "streben nun nach den nächsten Schritten im Reha-Prozess", schrieb der HSV, nannte aber keine genauen Ausfallzeiten.

Selke (30) hatte am Samstagabend in der Partie gegen Hertha BSC (3:2) eine Jochbogenfraktur erlitten und musste ausgewechselt werden. Danach wurde der Stürmer in der Berliner Charité behandelt, dabei wurde auch der Bruch festgestellt.