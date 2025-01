Karius-Hammer fast fix! Neuer Torhüter schon auf Schalke!

Loris Karius steht kurz vor einem Comeback im deutschen Profifußball! Wie SPORT1 weiß, ist der Torhüter am Dienstag um 11.30 Uhr an der Geschäftsteller des FC Schalke angekommen.

Zuvor war er mit einem schwarzen Mercedes am Flughafen Düsseldorf abgeholt worden. Nun steht die Vertragsunterzeichnung an. Möglich ist, dass der 31-Jährige schon am Nachmittag mit seinen neuen Kollegen trainiert.