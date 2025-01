Klose: Aufstieg für Nürnberg "überhaupt kein Thema"

Der Bundesliga-Aufstieg ist für den Zweitligisten 1. FC Nürnberg laut Trainer Miroslav Klose "überhaupt kein Thema" in dieser Spielzeit. "Wir wollen eine ruhige Saison spielen, und wenn es dann irgendwann der einstellige Tabellenplatz am Ende ist, sind wir sehr zufrieden", sagte der DFB-Rekordtorschütze im RTL/ntv-Interview.

Der Club hatte die Hinrunde auf Tabellenplatz elf mit sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz beschlossen. "Wir wissen, dass wir in der Vorrunde viel liegengelassen haben. Und das wollen wir in der Rückrunde besser machen", sagte Klose und betonte: "Wir müssen mit unseren Spielern, weil wir auch die jüngste Mannschaft sind, viel läuferisch und vieles auch vom Kopf her richtig machen, damit wir Punkte holen. Und da wollen wir einen Schritt weiter sein."

Der FCN empfängt zum Rückrunden-Auftakt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky, Konferenz auch bei RTL) den Karlsruher SC. Klose bekannte, sein Start in Nürnberg im vergangenen Sommer sei "nicht einfach" gewesen, "es sind viele neue Spieler dazugekommen, auch Trainer und Trainerstab natürlich. Alles war neu zusammengewürfelt, und da musste sich jeder erst mal finden und einarbeiten." Nach dem "sechsten, siebten Spiel haben wir uns dann eingegroovt, ein bisschen was umgestellt, auch taktisch, und von da an waren wir sehr zufrieden".