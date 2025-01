Köln verpflichtet Schweizer Schmied

Schmied ist der zweite Neuzugang seit dem Ende der Transfersperre im Winter und soll den Konkurrenzkampf in der Abwehr anheizen.

Schmied ist der zweite Neuzugang seit dem Ende der Transfersperre im Winter und soll den Konkurrenzkampf in der Abwehr anheizen.

Der 1. FC Köln stellt sein Defensivpersonal für den angepeilten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga breiter auf. Wie der Zweitliga-Herbstmeister am Montag bekannt gab, wechselt Innenverteidiger Joel Schmied vom Schweizer Fußball-Erstligisten FC Sion an den Rhein. Der 26-jährige Schweizer unterschrieb einen Vertrag bis 2029, die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro liegen.