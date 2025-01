Nürnberg mit spätem Siegtor gegen Darmstadt

Miroslav Klose darf mit seinem 1. FC Nürnberg erneut über einen späten Sieg jubeln. Der Club klopft allmählich wieder oben an. Ein Neuzugang war erfolgreich.

Miroslav Klose darf mit seinem 1. FC Nürnberg erneut über einen späten Sieg jubeln. Der Club klopft allmählich wieder oben an. Ein Neuzugang war erfolgreich.

Der 1. FC Nürnberg meldet im engen Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga nach dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen wieder Ambitionen an. In einem an Höhepunkten armen Spiel bezwang der Club um Trainer Miroslav Klose Darmstadt 98 durch ein spätes Tor mit 1:0 (0:0) und verkürzte den Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz zumindest vorläufig auf vier Punkte.