Polzin lobt "Geschlossenheit" beim HSV, Struber hadert

Die Hanseaten sendeten mit dem Sieg im Spitzenspiel direkt ein Signal an die Konkurrenz.

Merlin Polzin sieht sein Team vom Hamburger SV nach dem vorläufigen Sprung an die Zweitliga-Spitze auf einem guten Kurs. "Diese Geschlossenheit, die uns auszeichnen soll, haben wir heute gesehen", sagte Polzin nach dem 1:0 (0:0)-Sieg im Topspiel gegen den 1. FC Köln: "Wir haben viel am Spiel gegen den Ball gearbeitet. Da konnte man von Anfang an sehen, dass unsere Mannschaft viel davon umsetzt."