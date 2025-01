Schalke 04 verpflichtet Loris Karius

Schalke 04 hat die Verpflichtung von Loris Karius bestätigt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat der ehemalige Liverpool-Torwart einen Vertrag bis zum Saisonende beim Fußball-Zweitligisten unterschrieben. Der 31-Jährige stand bis Sommer bei Newcastle United in der Premier League unter Vertrag - war seitdem aber vereinslos.

„Wir wollten nach der Leihe von Ron-Thorben Hoffmann zu Eintracht Braunschweig im Torhüter-Team keinen Qualitätsverlust verzeichnen. Das ist uns mit der Verpflichtung von Loris Karius gelungen“, erklärte Sportdirektor Youri Mulder. Karius habe „langjährige Erfahrung auf Top-Niveau. Er ist der Herausforderer, mit Justin Heekeren als Nummer eins starten wir am Samstag in Braunschweig in die Rückrunde.“