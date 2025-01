Schalke bindet U19-Torjäger Amoussou-Tchibara

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat ein weiteres Talent mit einem Profivertrag an sich gebunden. Wie die Gelsenkirchener am Freitag mitteilten, verlängerte nach Offensivspieler Ayman Gulasi auch Torjäger Zaid Amoussou-Tchibara seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2028. Der 18-Jährige kommt in der laufenden Saison in der U19 auf 21 Treffer in 17 Pflichtspielen.