Jetzt verkauft Schalke seine Stadionanteile

Seit Mittwochvormittag werden 190.400 Anteile an der neuen Fördergenossenschaft herausgegeben. Damit will der Klub seine Finanzprobleme lösen.

Der hochverschuldete Zweitligist Schalke 04 hat mit der Ausgabe der Stadionanteile begonnen. Seit Mittwoch um 11.04 Uhr können Vereinsmitglieder sowie Unternehmen Anteile an der neuen Fördergenossenschaft zeichnen, mit der der abgestürzte Traditionsklub seine enormen finanziellen Probleme lösen will. Zunächst sollen 190.400 herausgegeben werden.

„Wenn wir unsere Kräfte bündeln, werden wir Schalke zu neuer Stärke führen. Der Verein muss investieren können, in Infrastruktur, in Innovation und natürlich auch in den Sport, um sich im Wettbewerb zu bewähren“, sagte Vorstandschef Matthias Tillmann, der auch die Auf Schalke eG leitet. Der Klub hofft, auf diesem Weg 50 Millionen Euro einnehmen zu können.