2. Bundesliga: Der Mann, der plötzlich die Liga zerschießt

Kaars mit Gala gegen Schalke

„Vier Treffer in einem Spiel habe ich vielleicht mal in der Jugend erzielt, mit 12 oder 13 Jahren“, schmunzelte Kaars. Pflichtbewusst erledigte er zuvor alles, was vorne so an Aufgaben anfiel: Anlaufen der gegnerischen Verteidiger, Bewahren von Ballbesitz auch in Stresssituationen, Konsequenz in Offensivaktionen.