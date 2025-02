2. Bundesliga heute: Braunschweig - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.02.2025 • 09:55 Uhr None empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig geht mit frischem Selbstvertrauen in das heutige Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. Nach einem wichtigen 2:1-Auswärtssieg gegen den Karlsruher SC, der den ersten Dreier seit Anfang November 2024 markierte, wollen die Löwen unter Trainer Daniel Scherning den Schwung nutzen, um auch im heimischen Eintracht-Stadion wieder zu punkten. Besonders Rayan Philippe, der in dieser Saison bereits an über der Hälfte der Braunschweiger Tore beteiligt war, wird eine Schlüsselrolle spielen. Mit seinen elf Scorerpunkten ist er der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Eintracht.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: So verfolgen Sie Braunschweig - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SV Darmstadt 98 steckt derzeit in einer tiefen Krise. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt ist seit fünf Zweitliga-Spielen sieglos und belegt mit nur einem Punkt und einer Tordifferenz von -5 den letzten Platz der Rückrundentabelle. Besonders alarmierend ist die aktuelle Torflaute der Lilien: In den letzten drei Spielen gelang kein einziger Treffer, was an die Negativserie von 1990 erinnert. Trotz einer hohen Anzahl an Torschüssen (315) bleibt die Effizienz vor dem gegnerischen Tor aus. Ein weiteres torloses Spiel könnte die Situation für die Darmstädter weiter verschärfen.

Historische Dominanz der Lilien gegen Braunschweig

Historisch gesehen hat der SV Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. In den letzten acht Pflichtspielen in der 2. Bundesliga blieben die Lilien ungeschlagen und konnten vier Siege sowie vier Unentschieden verbuchen. Diese Serie ist die längste gegen einen aktuellen Zweitligisten. Dennoch zeigt die aktuelle Formkurve der Darmstädter nach unten, und es bleibt abzuwarten, ob sie ihre Dominanz gegen die Löwen auch in dieser Partie aufrechterhalten können.

Unterschiedliche Spielstile treffen aufeinander

Das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem SV Darmstadt 98 verspricht ein interessantes Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Spielphilosophien. Während die Lilien mit einem durchschnittlichen Ballbesitz von 54% und einer hohen Passquote von 474 Pässen pro Spiel agieren, setzt Braunschweig auf eine defensivere Ausrichtung mit nur 44% Ballbesitz und einer niedrigeren Passquote. Zudem sind die Löwen bekannt dafür, die meisten gegnerischen Torschüsse zuzulassen, was den Darmstädtern Chancen bieten könnte, ihre Torflaute zu beenden. Die Zweikampfstärke der Lilien, die mit 53.5% die beste Quote der Liga aufweisen, könnte in diesem Duell ebenfalls entscheidend sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird None gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: None gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: None gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.