2. Bundesliga heute: Darmstadt - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 08.02.2025 • 10:33 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute die SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag trifft der SV Darmstadt 98 im Merck-Stadion am Böllenfalltor auf die SV Elversberg. Das Hinrundenduell der beiden Teams endete mit einem eindrucksvollen 4:0-Sieg für die Elversberger, was gleichzeitig ihren höchsten Sieg in der 2. Bundesliga markierte.

Für die Lilien war dies das letzte Spiel unter dem damaligen Trainer Torsten Lieberknecht. Historisch gesehen trafen die beiden Teams im Profifußball nur in der Saison 2013/14 in der 3. Liga aufeinander, wobei Darmstadt in Elversberg mit 3:0 siegte und das Heimspiel torlos endete.

Darmstadt - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Aufeinandertreffen der beiden besten Zweikämpfer dieser Zweitligasaison: Maximilian Rohr von der SV Elversberg und Aleksandar Vukotic vom SV Darmstadt 98. Beide Spieler übertreffen mit 72% bzw. 71% gewonnenen Duellen die Marke von 70% und sind damit die herausragenden Defensivakteure ihrer Teams.

Ihre Leistungen könnten entscheidend dafür sein, welches Team heute die Oberhand gewinnt.

Formkrise bei beiden Teams: Rückrundentabelle spricht Bände Sowohl der SV Darmstadt 98 als auch die SV Elversberg haben in der Rückrunde der 2. Liga bisher enttäuscht und belegen die letzten beiden Plätze der Tabelle mit jeweils nur einem Punkt.

Besonders Darmstadt hat mit nur zwei erzielten Toren in diesem Jahr die wenigsten Treffer erzielt, während Elversberg mit acht Gegentoren die meisten kassierte. Die Lilien sind zudem seit vier Spielen sieglos und könnten erstmals seit August 2019 in drei Zweitligaspielen in Folge ohne Torerfolg bleiben.

Trainer im Fokus: Kohfeldt und Steffen unter Druck Für die Trainer Florian Kohfeldt und Horst Steffen steht viel auf dem Spiel. Kohfeldt erlebte zuletzt seine erste Serie von zwei Niederlagen in Folge mit Darmstadt, während Steffen mit Elversberg seit vier Spielen auf einen Sieg wartet. Ein weiteres siegloses Spiel würde für Elversberg den Vereinsnegativrekord im Unterhaus einstellen. Beide Trainer müssen ihre Teams heute optimal einstellen, um den Abwärtstrend zu stoppen und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sichern.

Wird SV Darmstadt 98 gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.